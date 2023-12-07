Татьяна Фомченкова о великолукском ТОС: Оно работает вместе с общественными советниками

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) в Великих Луках работает вместе с общественными советниками главы города. Об этом сообщила депутат Псковского областного Собрания по округу №5, директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Депутат напомнила, что в прошлом году победителей было 11.
«Удвоение суммы и шанс победить нас не может не радовать. В этом году была подана 41 заявка, 35 у нас стоят в очереди. Причем каждый из этих 35-ти достоин внимания, заслуживает уважения и пристального внимания. Некоторые люди свои проекты ждут годами, к сожалению, но все понимают и принимают. Инициатива прежде всего от жителей всегда бывает вознаграждена», - заключила она.