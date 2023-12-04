Общество

Встреча начальника псковского УМВД и региональный омбудсмен подписали соглашение о сотрудничестве

Начальник управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников и уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов подписали соглашение о сотрудничестве и провели рабочую встречу сегодня, 6 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Участники встречи рассмотрели итоги ежегодного доклада регионального омбудсмена за 2023 год о соблюдении прав и свобод граждан в нашей области, а также иные актуальные вопросы защиты прав граждан в деятельности органов внутренних дел, представляющие взаимный интерес.

Дмитрий Шахов проинформировал начальника регионального управления МВД России о количестве и тематике обращений граждан, касающихся деятельности органов полиции в 2023 году, а также о результатах контрольной проверки по обеспечению прав граждан, содержащихся в изоляторах временного содержания (ИВС) и иных местах принудительного содержания граждан.

Региональный омбудсмен поблагодарил Алексея Овсянникова за то, что руководство управления уделяет пристальное внимание обеспечению прав граждан, которые находятся в ИВС. При этом практически все помещения ИВС в регионе по результатам регулярных проверок со стороны уполномоченного по правам человека соответствуют как российским, так и международным нормам.

Начальник УМВД России по Псковской области рассказал Дмитрию Шахову о преступности в области, а также тех мерах, которые принимают органы полиции для защиты граждан от преступных посягательств. Дополнительно регионального омбудсмена проинформировали о работе органов внутренних дел, направленной на профилактику и предотвращение преступлений.

В завершение встречи Алексей Овсянников и Дмитрий Шахов пожелали продолжать и расширять дальнейшее сотрудничество.