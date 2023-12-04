Общество

Подано уже более 90 заявок на участие в форуме «Найди себя в Псковской области»

Продолжается заявочная кампания первого регионального форума «Найди себя в Псковской области», который пройдет 14 декабря в «Точке кипения» Псковского государственного университета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

На участие в мероприятии подали заявку уже более 90 человек. Присоединиться к форуму можно до 11 декабря включительно. Регистрация проходит по форме.

Форум «Найди себя в Псковской области» направлен на создание условий для самоопределения и карьерного развития молодежи в регионе.

Запланировано проведение двух треков: «Шаг к себе» — для молодых людей в возрасте 18–35 лет и «Шаг к молодежи» — для специалистов Центов карьеры и трудоустройства учреждений высшего и среднего профессионального образования региона.

Важным элементом форума станет пленарная сессия о карьерных возможностях для молодежи на территории региона. Эксперты расскажут об имеющихся мерах поддержки молодых специалистов в регионе, поделятся личным опытом поиска себя, самоопределения и того, какую роль в карьерном пути каждого из них сыграла Псковская область.

Групповые тренинги, семинары, консультации с психологами и другие активности — все это ждет участников форума «Найди себя в Псковской области». По результатам форума каждый участник сможет получить новые ориентиры личного и профессионального развития, рассказали в правительстве.

Форум организован комитетом по труду и занятости Псковской области, проводится при участии президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей», трека Росмолодежь. Карьера.