Общество

Псковичи в шесть раз меньше стали жаловаться на полицию - омбудсмен

Начальник управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников и уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Участники встречи рассмотрели итоги ежегодного доклада регионального омбудсмена за 2022 год о соблюдении прав и свобод граждан в регионе и состояние с соблюдением прав жителей области в 2023 году в сфере, относящейся к компетенции органов внутренних дел. В ходе беседы обсудили и иные актуальные вопросы защиты прав граждан в деятельности органов внутренних дел, представляющие взаимный интерес.

Дмитрий Шахов проинформировал начальника регионального управления МВД России о количестве и тематике обращений граждан, касающихся деятельности органов полиции в 2023 году, а также о результатах контрольной проверки по обеспечению прав граждан, содержащихся в изоляторах временного содержания (ИВС) и иных местах принудительного содержания граждан. Уполномоченный по правам человека в Псковской области особо отметил, что в 2022 году произошло резкое снижение жалоб на органы полиции - почти в шесть раз и такая тенденция сохраняется и в 2023 году.

Региональный омбудсмен поблагодарил Алексея Овсянникова за то, что руководство управления уделяет пристальное внимание обеспечению прав граждан, которые находятся в ИВС. При этом практически все помещения ИВС в регионе по результатам регулярных проверок со стороны уполномоченного по правам человека соответствуют как российским, так и международным нормам.

Начальник УМВД России по Псковской области рассказал Дмитрию Шахову о преступности в области, а также о тех мерах, которые принимают органы полиции для защиты граждан от преступных посягательств. Дополнительно регионального омбудсмена проинформировали о работе органов внутренних дел, направленной на профилактику и предотвращение преступлений.

В завершение встречи Алексей Овсянников и Дмитрий Шахов пожелали продолжать и расширять дальнейшее сотрудничество.