Общество

Сергей Вострецов: Закон о запрете телефонов в школе принят с опозданием

Хорошо, что в школах детям запретили использовать телефоны, однако этот закон нужно было принять несколько раньше. Такое мнение глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов выразил в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Вострецов / Telegram

«Замечательный закон. Жалко, что принят с небольшим опозданием, раньше надо было принимать. Сегодня мы живем в веке информационных технологий и все вместе учимся не только пользоваться благом получения большого объёма информации, но и управлять этими процессами», - отметил Сергей Вострецов.

Сначала взрослые и дети поселились в кибер-играх и компьютерах, а сегодня бичом стало практически 100% нахождения общества в смартфонах, продолжил глава объединения СОЦПРОФ. «И если взрослые еще как-то вынуждены волей не волей отвлекаться на работу, то детям устоять перед зависимостью от смартфона очень непросто. Вот и нужны законы, которые хотя бы на время учебы возвращали наших чад из виртуальных облаков на грешную землю», - заметил он.

«Рано или поздно, может, всех нас надо будет отключать от связи на какое-то время, чтобы мозги не закипали, и мы понимали, что помимо виртуального мира есть родные и близкие, и им нужно наше настоящее внимания, а не смски в чатах», - заключил Сергей Вострецов.

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Напомним, Госдума на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла законопроект о запрете использования школьниками на уроках мобильных телефонов, в том числе в образовательных целях. Документ запрещает использование мобильных телефонов в школах во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением опасности для жизни или здоровья.