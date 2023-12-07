Общество

Очередной этап профессионального конкурса прошел среди парикмахеров Пскова

Очередной этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди парикмахеров прошел в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

Семь участниц сначала написали тест, а затем перешли к практической части и создавали вечерние прически с элементами плетения. Выполнение практического задания прошло в заранее определенных временных рамках (2 часа 30 минут).

Все участницы успешно справились с испытаниями. Подведение итогов запланировано на 20 декабря. Победители получат по 50 тысяч рублей, призеры – благодарственные письма администрации города Пскова и подарки от организаторов конкурса.

Следующий этап конкурса среди кондитеров состоится 12 декабря.

Напомним о том, что конкурс «Лучший по профессии» проходит в Пскове с 24 ноября по 20 декабря.