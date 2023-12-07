Общество

Акция по сбору новогодних подарков для одиноких пожилых людей стартовала в Пскове

Акция по сбору новогодних подарков для одиноких пожилых людей стартовала в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном центре «Знание».

«Новый год принято считать семейным праздником, но, к сожалению, не все могут встретить его в кругу семьи. Чтобы собрать подарки для бабушек и дедушек, живущих в домах престарелых, и одиноко проживающих, Учебный центр "Знания" запускает традиционную Всероссийскую Новогоднюю акцию "Мечты "невидимых" стариков", которая проходит уже шестой год в Псковской области», – рассказали организаторы акции.

За эти годы в акции приняло участие 25 регионов России, и более 1500 подарков собрали в Псковской области и лично передали каждому пожилому человеку.

Для участия в акции нужно выбрать из приложенных списков любую «мечту», красиво упаковать в праздничный пакет или подарочную бумагу, и подписать, кому именно адресован подарок.

Сбор подарков организован в учебном центре «Знания» по адресу: город Псков, улица Ольгинская набережная, 9а, 3 этаж, с 9:00 до 17:00 (понедельник, вторник и четверг до 19.00)

Подарки принимаются до 22 декабря. Телефон для справок: 8(8112) 29-60-60, 441-221.