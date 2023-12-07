Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о кадровой ситуации в учреждениях здравоохранения Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». На этот раз разговор будет посвящен обсуждению кадровой ситуации в учреждениях здравоохранения Псковской области.

Каких специалистов не хватает в поликлиниках, больницах региона и в скорой помощи? Какие меры поддержки предоставляют медработникам в регионе? Много ли в Псковской области работает специалистов из других регионов? На каких направлениях трудятся выпускники медколледжей? На эти и многие другие вопросы ответит заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Жаворонкова.