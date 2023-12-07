Уровень дефицита врачей в регионе не меняется уже семь лет — Ирина Жаворонкова 

Дефицит врачей в Псковской области находится на одном и том же уровне примерно в течение последних семи лет. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Жаворонкова в ходе онлайн-брифинга 7 декабря в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
При этом, по словам гостьи студии, немного увеличивается дефицит средних медицинских работников. Чтобы переломить эту тенденцию, в этом году в Псковском и Великолукском медицинских колледжах увеличили количество бюджетных мест.
Прогресс есть уже в этом году, подчеркнула она. В 2023 году впервые трудоустроено 25 молодых специалистов на скорую медицинскую помощь. «Не помню, чтобы такая цифра у нас была. Обычно 15 специалистов в год, максимум - 20», - отметила гостья студии.
Напомним, 305 врачей и 670 средних медицинских работников не хватает в государственных больницах Псковской области.