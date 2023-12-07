Общество

Уровень дефицита врачей в регионе не меняется уже семь лет — Ирина Жаворонкова

Дефицит врачей в Псковской области находится на одном и том же уровне примерно в течение последних семи лет. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Жаворонкова в ходе онлайн-брифинга 7 декабря в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

При этом, по словам гостьи студии, немного увеличивается дефицит средних медицинских работников. Чтобы переломить эту тенденцию, в этом году в Псковском и Великолукском медицинских колледжах увеличили количество бюджетных мест.

«Благодаря этому мы надеемся улучшить ситуацию по среднему медицинскому персоналу и решить вопрос по дефициту медсестер, фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшеров скорой помощи», - пояснила Ирина Жаворонкова.

Прогресс есть уже в этом году, подчеркнула она. В 2023 году впервые трудоустроено 25 молодых специалистов на скорую медицинскую помощь. «Не помню, чтобы такая цифра у нас была. Обычно 15 специалистов в год, максимум - 20», - отметила гостья студии.

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Напомним, 305 врачей и 670 средних медицинских работников не хватает в государственных больницах Псковской области.