Общество

Второй форум молодежных креативных проектов «ВАУ-эффект» пройдет в Пскове

Второй форум молодежных креативных проектов «ВАУ-эффект» пройдет в Пскове 12 декабря. Участниками станут молодежь региона, федеральные и региональные эксперты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Начнется форум с пленарной сессии «Настоящее и ближайшее будущее креативных индустрий в Псковской области». Планируется, что ее проведут представители Президенстского фонда культурных инициатив, руководители нескольких исполнительных органов региона и другие специалисты.

Продолжится событие проведением дискуссионной площадки «Продюсирование как навык успеха», лекцией «Какие проекты ждет Президенсткий фонд культурных инициатив».

Будут работать и лектории. Среди тем: «Медиа. ВАУ-продвижение», «Ораторство: как быть удивительным и убедительным», «Творческие пространства: какие они, места креативной силы и роста», «Фестивали не по-детски: как сделать ВАУ-фест», «Дизайн: мышление ВАУ-образами».

На фестивале также будут представлены 12 проектов в трех номинациях — «Место силы», «Малая Родина», «Локальная идентичность». Среди них эксперты выберут лучшие.

Регистрация на форум доступна по ссылке

Программа форума здесь>>>

Отметим, что организатором мероприятия выступает центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Псковской области.