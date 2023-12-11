Общество

Александр Козловский рассказал о помощи себежскому храму Александра Невского

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский в своем Telegram-канале рассказал о помощи храму в честь святого благоверного князя Александра Невского в поселке Сосновый Бор Себежского района.

Первое богослужение в храме прошло 14 лет назад. Уже много лет настоятель Сергий Медведев вместе с добродетелями прикладывает усилия для восстановления и развития храма.

«Он планирует построить крепкое приходское хозяйство. В числе прочего провели водопровод, оформили земли для строительства церковного дома и складского помещения. Но забот по-прежнему много», – отметил Александр Козловский.

Храм нуждается в косметическом ремонте, а его территория – в облагораживании. Требуются ремонт крыши храма, утепление и покраска полов, обновление окон и замена обычных люстр на паникадила, обустройство подъезда к храму.

Необходимы также административно-хозяйственное здание, трапезная, воскресная школа, просфорня, хозблок. Для развития сельского хозяйства при храме нужны теплицы, оборудование для обработки земли.

«Это долгосрочный проект, поэтому важен вклад каждого», – заключил политик.