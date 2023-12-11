Общество

Минюст России предложил ввести новое основание для лишения статуса адвоката

Российские адвокаты могут лишиться своего статуса при переезде на постоянное место жительства за пределы страны - соответствующие изменения в закон об адвокатуре предложены Минюстом РФ.

«Поправками предлагается ввести еще одно основание для прекращения статуса адвоката советом адвокатской палаты. В частности, это выезд адвоката на постоянное местожительство либо на срок более одного года за пределы Российской Федерации», - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве поясняют, что нововведение не затронет тех адвокатов, которые выехали для лечения, обучения либо сопровождения членов семьи, «направленных для исполнения трудовых или иных обязанностей за пределы России органами государственной власти или российскими организациями», а также по «иным уважительным причинам», пишет РИА Новости.

«В случае установления названных фактов дисциплинарное производство в отношении адвокатов, выехавших из России, будет рассматриваться по общим правилам, установленным Кодексом профессиональной этики адвоката», - уточняется в релизе.

Изменения предлагается внести в закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», принятый Госдумой в первом чтении 12 апреля.