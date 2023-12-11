Общество

Новогоднее настроение создают в псковской психбольнице. ФОТО

Сотрудники Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии в преддверии Нового года решили создать особую атмосферу для пациентов и украсили свои отделения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии

«Яркие краски и детализированные изображения драконов наполнили каждое помещение, преображая его в созданную с любовью и заботой сказку. Эти магические существа символизируют мощь и непревзойденную силу, что придает пациентам дополнительное вдохновение и стремление к выздоровлению. Необычная тематика украшений вызывала улыбки на лицах пациентов и персонала больницы. Драконы своей магической силой принесли надежду на лучшее будущее и веру в чудо исцеления. Надеемся, что каждый ощутил сказочное настроение, забыв о болезнях и несовершенствах реального мира», - рассказали в центре.

С‍отрудники учреждения добавили, что украшение стен драконами стало не только праздничным дополнением, но и символическим жестом, позволяющим каждому человеку почувствовать, что он не одинок в своей борьбе с болезнью.