Общество

Хуторянка с сельским этно-проектом выиграла миллион в программе «Мама-предприниматель»

Предпринимательница из Псковской области Ольга Волконская с проектом «Хлебный хутор» стала победительницей федерального финала программы «Мама-предприниматель». Она завоевала приз в 1 миллион рублей. Итоги защиты проектов в рамках финала были подведены на выставке «Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Правительства Псковской области

Второе место — у Елены Саленковой (Брянская область) с центром прикладного анализа поведения «Краски». Тройку лидеров замыкает Анна Злотко из Архангельской области с брендом одежды «Мама Дома»

В рамках финала 33 участницы из 28 регионов представили свои бизнес-идеи перед жюри. Проекты финалистов оценивали заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Альфия Когогина и Наталия Полуянова, представители компаний-партнеров программы.

«За 10 лет существования программы в ней приняли участие порядка 11 тыс. женщин. Они получили поддержку на 250 млн рублей, 35 из которых грантовые средства. Мы наращиваем треки и возможности программы — в 2023 году в "Маме" приняли участие более 3,5 тысяч женщин с более чем 5,5 тысяч детей», — заявила заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова.

Помимо основного призового фонда, жюри было принято решение расширить список награждаемых участниц и поощрить их за интересные бизнес-идеи. Так, 17 проектов были названы перспективными с точки зрения экспортного потенциала. При поддержке «Российского экспортного центра» эти предпринимательницы получат специальные инструменты для выхода на зарубежные рынки. Еще 7 участниц получат агроподдержку от Минсельхоз РФ, которая поможет предпринимательницам сотрудничать с крупными агрохолдингами в своих регионах.

Федеральный проект «Мама-предприниматель» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.