Общество

Снятые в окрестностях Пскова фотографии космоса заинтересовали гостей выставки «Россия» на ВДНХ

Посетители стенда Псковской области на международной форуме-выставке «Россия» на ВДНХ интересуются фотографиями космоса, снятыми участниками клуба любителей астрономии «АстроПсков». Об этом рассказал Псковской Ленте Новостей один из участников псковской команды на мероприятии, директор Псковского планетария Владимир Колпаков.

«Гостям выставки, приходящим на наш стенд, мы рассказываем о прелестях и красоте нашей области, приглашаем в гости. У нас на стенде можно совершить виртуально-реальную велопрогулку по нескольким красивым местам нашей области с параллельным рассказом аудиогида об этих местах. А ещё я привёз астрофотки наших ребят из "АстроПсков", и иногда мы показываем их на нашем экране»,- рассказал Владимир Колпаков.





По его словам, посетители псковского стенда могут увидеть фотографии и короткие видео (таймлапс), снятые псковскими любителями астрономии на территории Псковской области. «На фотографиях запечатлены как объекты дальнего космоса, так и астропейзажи с различными объектами области, запечатлёнными на фоне звёздного неба. Люди сначала не очень активно реагируют на фотки, а когда начинаешь объяснять, что это снято нами чуть ли не во дворе дома в 10 км от города, начинают восхищаться и интересоваться: "Как?!". Особенно популярны фотки с туманностями. Некоторые спрашивают совет, как получить такую красоту», - заметил представитель псковской команды.

Посетители форума-выставки могут узнать о мероприятиях, которые проводит Псковский планетарий совместно с клубом любителей астрономии «АстроПсков». «Рассказываю о наших «посмотрелках», фестивале "Небо зовёт!", научно-просветительском проекте "Поехали!", приглашаю в планетарий, само собой. Наш планетарий — "раритетный", в феврале ему будет 50 лет. Стараюсь рассказать обо всём, что знаю, чтобы жители других регионов захотели к нам приехать», - отметил он.

Более подробно рассказать гостям стенда об астротуризме в Псковской области Владимир Колпаков планирует 20 декабря. «Буду говорить о том, что у нас в области больше 230 храмов, и большую часть из них можно красиво сфотографировать на фоне космоса. И других памятников предостаточно, поэтому есть, где развернуться фотографу для получения красивых и интересных астропейзажных фотографий», - пояснил он.

Напомним, что стенд Псковской области на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ занимает площадь более 88 квадратных метров. Каждый элемент рассказывает про уникальную Псковскую землю — край ратной славы и место вдохновения деятелей искусства и науки.

По решению президента России Владимира Путина Международная выставка-форум «Россия» продлится до апреля 2024 года. Выставочное пространство Псковщины и стенды всех субъектов России расположены в самом большом павильоне ВДНХ №75.