Социальный информационно-аналитический центр планируют открыть в Псковской области

Депутатскому корпусу областного Собрания предстоит рассмотреть вопрос об открытии в регионе Социального информационно-аналитического центра. Получение согласия законодательного органа на создание государственного бюджетного учреждения предусмотрено правовой процедурой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Предполагается, что социальный информационно-аналитический центр будет выполнять функции регионального координатора – его наличие в каждом субъекте РФ предусмотрено принятой на федеральном уровне типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе.
По мнению председателя комитета по труду и социальной политике Игоря Дитриха, для Псковской области, где треть населения составляют люди пенсионного возраста, реализация данного проекта достаточно актуальна.
В настоящее время в Псковской области насчитывается 61 учреждение социального обслуживания, предоставляющее социальные услуги. В системе долговременного ухода будут задействованы государственные и негосударственные организации социального обслуживания, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по социальному обслуживанию, медицинские организации различных организационно-правовых форм.
В задачи нового учреждения будет входить координация и синхронизация действий всех участников проекта, систематизация данных и информирование граждан о возможностях долговременного ухода, а также проведение мониторинга, анализ и обобщение информации, организация обучающих семинаров.
Дополнительных бюджетных расходов создание и содержание социального информационно-аналитического центра не повлечёт – необходимое финансирование в размере 6,3 млн рублей будет выделено за счёт внутреннего перемещения средств в системе государственных учреждений социального обслуживания.