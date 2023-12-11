Общество

Вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» с обновленным составом разрешели ввести в гражданский оборот

Росздравнадзор выдал разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий однокомпонентной вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом, сообщается на сайте ведомства.

«Росздравнадзор выдал разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" с новым составом производства ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи" Минздрава России», - говорится в сообщении на сайте Росздравнадзора во вторник.

В минувший понедельник в Минздраве РФ сообщили, что министерство зарегистрировало вакцину «Спутник Лайт» с обновленным составом. Вакцина прошла клинические испытания, в ходе которых показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, пишет «Интерфакс».

Директор Научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что эффективность обновленной вакцины от актуальных сейчас вариантов коронавируса COVID-19 достигает 97%, побочных эффектов в ходе испытаний не зафиксировано.