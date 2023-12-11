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Общество

Как выбрать безопасную гирлянду, напомнили псковичам в МЧС

12.12.2023 20:40|ПсковКомментариев: 0

О том, как правильно выбрать электрическую гирлянду, чтобы она была безопасной и радовала не один год, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

В первую очередь необходимо понять, какая гирлянда понадобится. Если ёлка стоит во дворе или хочется украсить внешнюю часть дома, то стоит выбрать уличную гирлянду. Она имеет дополнительную защиту от влаги. Для домашней ели подойдет интерьерное, не защищённое от воды изделие. На улице такую гирлянду использовать запрещено: осадки выведут из строя проводку и спровоцируют короткое замыкание. Изоляцию проводов на предмет качества необходимо проверять еще в магазине. 

При покупке гирлянды стоит учитывать следующие правила:

  • Приобретая ёлочные гирлянды, требуйте сертификаты соответствия. Если сертификата нет, от приобретения такой гирлянды следует отказаться. 
  • Напряжение каждой лампочки должно быть не больше 26 вольт. Мощность самой гирлянды не должна превышать 65 ватт, иначе изделие, нагревшись, может стать причиной пожара.
  • Следует обращать внимание на провода: слишком тонкие могут легко порваться или загореться от перегрева.
  • Все лампочки в гирлянде должны работать на 100%, произвести проверку необходимо до того, как закреплять ее на ёлке.
  • Нельзя оставлять работающие гирлянды без присмотра на ночь или на тот период, когда дома никого нет.

Резкий запах пластмассы может говорить о том, что при изготовлении изоляции для гирлянды использовался некачественный пластик, в котором могут содержаться вредные для здоровья формальдегиды.

Теги: #пожарная безопасность #гирлянда
Источник: Псковская Лента Новостей
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