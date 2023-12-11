Общество

Назначен прокурор Красногородского района

Младший советник юстиции Станислав Васильев приказом генерального прокурора РФ № 1426-к от 11 декабря назначен на должность прокурора Красногородского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Службу в органах прокуратуры Псковской области Станислав Васильев проходит с 15 февраля 2016 года.

Ранее он занимал должности помощника прокурора Красногородского района, помощника прокурора Пыталовского района, помощника прокурора города Великие Луки, заместителя прокурора Пыталовского района.