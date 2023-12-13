Новый для региона вид возбудителей выявили в клещах, снятых с псковичей

Клещей, снятых с жителей Псковской области весной и летом 2022-2023 годов, изучили в Псковской областной инфекционной клинической больнице. О результатах исследования Псковской Ленте Новостей рассказали в комитете по здравоохранению региона.
Специалисты отметили, что в первую очередь исследователей интересовал спектр видов риккетсий, циркулирующих в очагах на территории региона, так как вопрос этот практически не изучен.
По результатам анализа было обнаружено, что риккетсии представлены преимущественно таким патогенным видом как Rickettsia helvetica. Кроме того, специалисты выявили патогенный для человека вид - Rickettsia tarasevichiae.
Отдельно специалисты выделили сочетанный характер носительства, когда клещ-переносчик инфицирован сразу несколькими патогенами. В частности, были обнаружены несколько видов риккетсий в одном клеще Rickettsia helvetica + Rickettsia tarasevichiae, Rickettsia helvetica + Rickettsia asiatica, Rickettsia helvetica + Borrelia miyamotoi а так же Borrelia miyamotoi + Borrelia burgdorferi s.l.
«Псковская областная клиническая больница призывает жителей Псковской области ответственно относиться к своему здоровью, не игнорировать анализы на клещевые инфекции. Раннее выявление этих заболеваний позволяет своевременно начать лечение, что снижает вероятность развития серьезных осложнений», - заключили специалисты.