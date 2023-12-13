Общество

Новый для региона вид возбудителей выявили в клещах, снятых с псковичей

Клещей, снятых с жителей Псковской области весной и летом 2022-2023 годов, изучили в Псковской областной инфекционной клинической больнице. О результатах исследования Псковской Ленте Новостей рассказали в комитете по здравоохранению региона.

«И. о. заведующего ПЦР-лабораторией Псковской областной инфекционной клинической больницы Александр Романов в сотрудничестве с кандидатом медицинских наук Евгением Бондаренко провел анализ иксодовых клещей, снятых с пациентов! Это люди, которые обратились с укусами паразитов в региональный Центр профилактики клещевых инфекций (на базе инфекционной больницы) весной и летом 2022-2023 годов», - рассказали в комитете.

Специалисты отметили, что в первую очередь исследователей интересовал спектр видов риккетсий, циркулирующих в очагах на территории региона, так как вопрос этот практически не изучен.

По результатам анализа было обнаружено, что риккетсии представлены преимущественно таким патогенным видом как Rickettsia helvetica. Кроме того, специалисты выявили патогенный для человека вид - Rickettsia tarasevichiae.

Помимо риккетсий, в клещах-переносчиках выявлен новый для Псковской области вид патогенных боррелий - Borrelia miyamotoi (боррелия миямото). Эта бактерия является возбудителем неклассического иксодового клещевого боррелиоза и относится к группе возбудителей клещевых возвратных лихорадок.

Отдельно специалисты выделили сочетанный характер носительства, когда клещ-переносчик инфицирован сразу несколькими патогенами. В частности, были обнаружены несколько видов риккетсий в одном клеще Rickettsia helvetica + Rickettsia tarasevichiae, Rickettsia helvetica + Rickettsia asiatica, Rickettsia helvetica + Borrelia miyamotoi а так же Borrelia miyamotoi + Borrelia burgdorferi s.l.

«Псковская областная клиническая больница призывает жителей Псковской области ответственно относиться к своему здоровью, не игнорировать анализы на клещевые инфекции. Раннее выявление этих заболеваний позволяет своевременно начать лечение, что снижает вероятность развития серьезных осложнений», - заключили специалисты.