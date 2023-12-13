Общество

Тонкости создания Социального информационно-аналитического центра рассмотрел профильный комитет Собрания

Создание Социального информационно-аналитического центра рассмотрел комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов на заседании 14 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Предполагается, что учреждение возьмет на себя функции регионального координатора. Наличие такого центра в каждом регионе России предусмотрено принятой типовой моделью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе.

В системе долговременного ухода будут задействованы государственные и негосударственные организации социального обслуживания, профильные ИП, медицинские организации. Сейчас в регионе насчитывается 61 учреждение социального обслуживания, предоставляющее социальные услуги.

Новое учреждение будет координировать и синхронизировать действия всех участников проекта. Оно займется систематизацией данных и информированием о возможностях долговременного ухода, а также мониторингом, анализом и обобщением информации, организацией обучающих семинаров.

Финансирование на учреждение в размере 6,3 млн рублей выделят за счёт внутреннего перемещения средств в системе государственных учреждений социального обслуживания.

«Я только за, когда создаются дополнительные учреждения. 6,3 млн – это не в ущерб средств для комитета?» – спросил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева уточнила, что в данном центре планируется создание 9 штатных единиц.

«Пока начнем с нескольких человек. Учитывая, что увеличивается финансирование на 67 млн, будем постепенно наращивать темпы и перемещать сотрудников», – продолжила она.

«Они не будут выполнять функцию надзирателей? Или это чисто информационная работа?» – продолжил Армен Мнацаканян.

Ольга Евстигнеева ответила, что подразумевается информационная работа, поскольку именно такого функционала не хватает на сегодняшний день, а сегодня это выполняют сотрудники комитета.

«Вы говорите, что источником будет внутреннее перемещение средств, то есть у вас сейчас профицит? С каких статей будете снимать? Есть понимание?» – уточнил Игорь Дитрих.

«Сотрудники, которые работают в учреждениях социального обслуживания, будут переведены в центр, им будет выплачиваться зарплата, которую получали ранее», – объяснила Ольга Евтигнеева.

Комитет рекомендовал Собранию дать согласие на создание центра.