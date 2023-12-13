Общество

Пункты временного размещения беженцев посетил псковский омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов совместно с управлением комиссара ООН по делам беженцев посетил пункты временного размещения беженцев в городе Пскове и в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал псковский омбудсмен.

Фотографии предоставлены уполномоченным по правам человека в Псковской области

Делегация УВКБ ООН в России и аппарат уполномоченного по правам человека в РФ посетили ПВР в рамках мониторинговой миссии.

В Пскове сотрудники УВКБ и аппарата федерального омбудсмена познакомились с условиями размещения, питания, организации трудоустройства и другими вопросами, связанными с адаптацией граждан, прибывших из Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в Псковскую область. О мерах поддержки, которые оказывают таким гражданами со стороны регионального и федерального правительства, представителям мониторинговой миссии рассказали председатель комитета социальной защиты Ольга Евстигнеева и советник губернатора области Елена Полонская.

В псковском ПВР для проживающих в нем граждан был организован личный прием, в ходе которого представители ответили на вопросы беженцев, а также сотрудники миссии из первых уст услышали личные истории от граждан, которые были вынуждены покинуть места проживания в связи с боевыми действиями. Ряд обращений был взят на контроль для индивидуального рассмотрения в федеральных учреждениях и с последующим информированием заявителей.

В ПВР, расположенном на территории санатория «Голубые озера» в Невельском районе, сотрудники мониторинговой миссии совместно с уполномоченным по правам человека Дмитрием Шаховым и заместителем председателя регионального комитета социальной защиты Татьяной Николаевой провели встречу с вынужденными переселенцами, где ответили на многочисленные вопросы, которые волнуют граждан. В завершении встречи был организован личный прием, где граждане обращались со своими индивидуальными заявлениями и просьбами разъяснить те или иные положения российского законодательства, в том числе действующего на новых территориях России. Каждый проживающий в ПВР смог индивидуально побеседовать с сотрудниками миссии и обсудить волнующие его вопросы, а также получить правовую консультацию или разъяснения, в том числе помощь в написании обращения в федеральные органы власти.

После личного приема граждан сотрудники УВКБ и аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации познакомились с условиями проживания, питания, трудоустройства, выплаты пособий и пенсий, получения детьми образования, а также организацией и обеспечением иных социально-бытовых условия для беженцев в данном ПВР.

Все обращения, касающиеся пенсионного обеспечения граждан, проживающих в ПВР, а также компенсации за утраченное жильё по месту основного проживания, будут в индивидуальном порядке рассмотрены соответствующими федеральными и местными властями с обязательным контролем и сопровождением со стороны федерального и регионального омбудсменов. Все ответы будут переданы лично каждому заявителю, кто обратился с письменным обращением к мониторинговой миссии.