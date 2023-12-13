Общество

В акции по донации крови приняли участие сотрудники МЧС в Пскове

Акция по добровольной сдаче донорской крови, в которой приняли участие сотрудники главного управления МЧС России по Псковской области, прошла на базе Станции переливания крови в Пскове 14 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области

Более 20 сотрудников ведомства перед сдачей крови прошли все необходимые предварительные процедуры: медицинский осмотр, измерение артериального давления и экспресс-тест.

По долгу службы, сталкиваясь лицом к лицу с чужой бедой, сотрудники МЧС России как никто другой понимают значимость донорства, подчеркнули в ведомстве. На сегодняшний день донорское переливание крови хотя бы раз в жизни требуется каждому третьему человеку.

Это далеко не первая подобная акция, когда коллективы псковских организаций приходят сдавать кровь и ее компоненты. Среди сотрудников псковского ведомства МЧС есть обладатели звания «Почетный донор».