Общество

Считайте чудеса: «Ростелеком» запускает адвент-календарь подарков для пользователей сервисов «Лицей» и «Книги»

«Ростелеком» анонсирует праздничную акцию для пользователей сервисов «Лицей» и «Книги» — новогодний адвент-календарь. Как в настоящем рождественском календаре, с 15 декабря на специальном сайте ежедневно будут появляться сюрпризы: скидки и промокоды, полезные гайды и чек-листы, тесты и даже настоящее письмо от Деда Мороза.

Акция продлится до 10 января включительно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, адвент-подарки доступны для действующих пользователей сервисов без дополнительной регистрации в сервисах и подключенной подписки.

«Ростелеком Книги» — это цифровой сервис, который компания предоставляет совместно с крупнейшей онлайн-библиотекой «ЛитРес». Сервис открывает доступ к обширному каталогу, насчитывающему 300 тыс. электронных и 200 тыс. аудиокниг (в зависимости от вида подписки).

«Ростелеком Лицей» — образовательная онлайн-платформа, которая объединяет уроки по всей школьной программе (с 1-го по 11-й классы). Контент для «Лицея» разработан преподавателями ведущих вузов России в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.

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