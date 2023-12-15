Общество

Треть россиян предпочли бы получить премию вместо новогоднего корпоратива — опрос

Треть россиян отказались бы от новогодних корпоративов, выбрав вместо них премии, а почти половина опрошенных россиян (46%) испытывают тревогу при мысли об участии в предстоящем новогоднем корпоративе, такие данные на основе исследования приводит аналитический центр «АльфаСтрахование».

63% опрошенных планируют присутствовать на новогоднем корпоративе, но для 37% участие выглядит как «добровольно-принудительное». В то же время 77% респондентов готовы участвовать в подобных событиях, но только при условии собственного выбора, в то время как 33% предпочли бы получить премию вместо участия в корпоративе, который им не нравится, пишет RuNews24.

Относительно предпочтительных форматов корпоратива, абсолютное большинство опрошенных (91%) поддержали идею развлечений типа караоке, лазертага, боулинга и других активностей, позволяющих сочетать времяпрепровождение с неформальным общением.

Однако 27% респондентов отказались употреблять алкоголь при наличии руководства, опасаясь возможных последствий, и 5% даже уведомили о том, что покинули предыдущее место работы из-за чрезмерного употребления спиртного на офисном празднике.