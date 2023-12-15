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Общество

В России предложили сделать непогоду уважительной причиной опоздания на работу

16.12.2023 10:21|ПсковКомментариев: 0

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение правительства РФ подготовленный законопроект, согласно которому тяжелые погодные условия будут считаться уважительной причиной при опоздании на работу. 

Авторы инициативы предлагают дополнить Трудовой кодекс РФ новым положением, в соответствии с которым опоздание на работу из-за тяжелых погодных условий не будет служить основанием для применения к работнику дисциплинарных взысканий. Какие условия считать тяжелыми и случаи, когда взыскания применяться не могут, депутаты предлагают установить кабмину.

В документе отмечается, что тяжелые погодные условия в целом уважительная причина для опоздания, однако «это не закреплено законодательно и вызывает споры вплоть до судебных разбирательств».

Как рассказал ТАСС депутат от фракции ЛДПР, один из авторов законопроекта Иван Сухарев, сейчас сразу в нескольких регионах стоят аномальные морозы. «В Сибири вторую неделю столбик термометра ниже -30, суровые погодные условия на Дальнем Востоке и на Урале, на Москву обрушилось рекордное за последние несколько лет количество снега. Люди с трудом передвигаются по городу», - отметил он.

По его мнению, в таких условиях опоздание может случиться не по вине работника. «Из-за сильного снегопада, опасного гололеда человек может попасть в пробку. Из-за крайне низкой температуры воздуха у водителя, спешащего утром на работу, может заглохнуть машина. Мы предлагаем считать уважительной причиной опоздание на работу, если оно произошло из-за непогоды», - резюмировал Сухарев.

Теги: #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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