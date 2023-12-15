Общество

Кабмин компенсирует регионам более 2,8 млрд рублей затрат на тушение лесных пожаров

Более 2,8 млрд рублей дополнительно направят российским регионам для компенсации затрат на тушение лесных пожаров, которые произошли в 2023 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ со ссылкой на распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Средства выделены из резервного фонда правительства и поступят в 13 субъектов. Это республики Алтай, Коми, Саха (Якутия), Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский и Хабаровский края, Амурская, Свердловская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа», - говорится в сообщении.

По сообщению правительства РФ, в ходе тушения возгораний весной и летом 2023 года расходы этих регионов превысили ранее выделенное бюджетное финансирование на борьбу с лесными пожарами. Чтобы справиться со стихией, сократить риски для жителей и населенных пунктов, на некоторых территориях вводили режим чрезвычайной ситуации, задействовали спасательные подразделения, использовали автомобильную и авиационную технику, пишет ТАСС.

В сообщении также говорится, что в октябре 2023 года для компенсации затрат на тушение лесных пожаров из резервного фонда кабмина 11 регионам уже было направлено более 2,5 млрд рублей. Вопрос о выделении дополнительного финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 15 декабря.