Общество

Фильм о Герое Советского Союза снимают в Великих Луках

Съемочная группа кинокомпании «Медиа Тайм» снимает фильм о Герое Советского Союза Матвее Кузьмине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

«Сегодня провели творческую встречу за круглым столом, в ходе которой обменялись информацией, ответили на интересующие вопросы коллег из Санкт-Петербурга о жизни и судьбе нашего земляка, о роли Великих Лук в Великой Отечественной войне», - рассказал Дмитрий Белюков.

Фильм планируется к выходу на экран в 2024-2025 годах.