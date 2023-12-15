Общество

Подрядчикам сделали замечания по срокам обновления объектов в Печорах

Выездная рабочая встреча по реализации плана мероприятий празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры состоялась в Печорах. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Валерий Зайцев / «ВКонтакте»

«Осмотрели ход благоустройства на Октябрьской площади, работы по прокладке инженерных сетей на улице Рижской и площади Победы, капитальный ремонт здания автостанции. Подрядчикам даны замечания по соблюдению сроков выполнения мероприятий плана», - рассказал Валерий Зайцев.

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Во встрече приняли участие председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, генеральный директор АНО «Старый город» Денис Василенко, представители подрядчиков АО «ГК «ЕКС» и ООО «СДК ГРУПП».

Напомним, более 1,4 млрд рублей было направлено на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах.