Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Без_мятежный Дагестан
Бытовые услуги и социальный контракт
новое поколение сето
бизнес-ланчи вкусные обеды
«Зенча-Псков» кто там?
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
вопросы о муниципальной реформе
«Истфакт» Сокровища Острова
Советы на зиму псковским водителям
Господин Рейтингомер
ДТП кто виноват
Псков кофейни и пекарни
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
ЛОНГРИД проверить здоровье
«Академия Слуха» подарки
график отпусков
 
 
 
ещё Общество 15.12.2023 07:000 Шторм «Ваня» устроит погодную вакханалию на Северо-Западе – синоптики 17.12.2023 18:261 Псковичи делятся снимками снежных скульптур в соцсетях. ФОТО 17.12.2023 18:060 Стоматолог посоветовал не спешить чистить зубы после сладкого и кислого 17.12.2023 17:250 Праздник к нам приходит: известные псковичи рассказали о своих новогодних елках 17.12.2023 16:460 Главную новогоднюю ель доставили в город Дно 17.12.2023 15:450 Великолучан призвали быть осторожнее из-за угрозы падения сосулек
 
 
 
Самое популярное 15.12.2023 13:377 Умер известный псковский саксофонист Аркадий Галковский 11.12.2023 18:073 Зачморенный лошок с обхарканным портфелем 15.12.2023 12:120 Мужчина упал с высоты шестого этажа на улице Технической в Пскове. ВИДЕО 15.12.2023 07:000 Шторм «Ваня» устроит погодную вакханалию на Северо-Западе – синоптики 11.12.2023 15:470 Рейтингомер: отставки Басникова и Парфенова, возвращение Мельниковой и новый статус Шлосберга*
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Стоматолог посоветовал не спешить чистить зубы после сладкого и кислого

17.12.2023 18:06|ПсковКомментариев: 0

Номер один в антирейтинге разрушающих зубы продуктов – сладости, уверен врач-стоматолог общей практики, преподаватель, медицинский эксперт Алексей Антипенко. Он объяснил, какое воздействие оказывает сахар на полость рта.

«Бактерии, вызывающие кариес, питаются только сладким. Каждый раз, когда хотя бы маленькая доза сладкого попадает на бактериальную колонию, микроорганизмы переваривают углеводы и выделяют органическую кислоту. Она разъедает минеральные ткани – а зубы у нас состоят в основном из кальция и фосфора. Чем чаще человек употребляет сладкое, тем хуже для его зубов. Поэтому ни в коем случае никаких сладких продуктов между основными приемами пищи. Если вы очень любите сладкое, поешьте его в завтрак, в обед или в ужин, вреда будет значительно меньше, чем если в течение дня вы будете сосать конфетки, есть печенье, вафли, пить сладкий чай или кофе», – приводит слова Антипенко радио Sputnik.

На второе место по негативному воздействию на зубную эмаль стоматолог поставил кислые фрукты и фруктовые соки.

«Регулярное воздействие кислоты, той же яблочной или лимонной, часто вызывает повышенную чувствительность эмали. В полости рта есть удивительные защитные системы. Если зуб теряет кальций или фосфаты, тут же запускается процесс реминерализации: вещества, вышедшие в слюну, возвращаются защитными системами обратно. Но если мы этот ресурс превышаем, продолжаем добавлять кислоту, баланс нарушается и начинает смещаться в сторону разрушения. Не надо пытаться внушить себе, что вы ведете здоровый образ жизни, если каждые два часа пьете по стакану сока. Это очень вредно», – предупредил Антипенко.

По словам врача, в новогодние праздники стоматологи ждут наплыва пациентов с так называемой постновогодней чувствительностью.

«Естественно, у нас приближается Новый год, а это значит – мандаринки. А мандаринки – это практически те же лимоны. Вот поэтому у нас постновогодняя чувствительность – номер один по обращениям. И пойдут пациенты с вопросами: "Доктор, у меня все болит бешено". На что я обычно спрашиваю: "А не переели ли вы мандаринок?"» – добавил Антипенко.

Однако чистить зубы сразу же после употребления кислой или сладкой пищи не рекомендуется, предостерег он.

«Ни в коем случае нельзя чистить зубы в течение хотя бы 20-30 минут после кислого или сладкого, потому что за это время у нас восстанавливается, реминерализуется верхний слой поврежденной эмали. Если мы раньше почистим, это будет как зверская методика отбеливания зубов, абразив. Нужно прополоскать рот водой или просто выпить водички, смыть сахар или кислотную пленку», – посоветовал Антипенко.

Теги: #стоматология #зубы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько вы готовы потратить на новогодний стол?
В опросе приняло участие 310 человек
17.12.2023, 18:520 Винтажные елочные игрушки разыграют на открытии авторской выставки в Пскове 17.12.2023, 18:460 В «ЛизаАлерт» рассказали о поисках 82-летнего псковича, который случайно уехал в Тверь 17.12.2023, 18:440 Андрей Турчак: Победа нашего президента должна быть абсолютно бесспорной 17.12.2023, 18:440 Опубликована программа дня Псковской области на выставке «Россия»
17.12.2023, 18:380 Линия уличного освещения появится в псковской деревне Загорицы 17.12.2023, 18:260 Александр Козловский: Решение президента участвовать в выборах — историческое 17.12.2023, 18:261 Псковичи делятся снимками снежных скульптур в соцсетях. ФОТО 17.12.2023, 18:060 Стоматолог посоветовал не спешить чистить зубы после сладкого и кислого
17.12.2023, 17:450 Членские взносы в «Единой России» стали обязательными 17.12.2023, 17:250 Праздник к нам приходит: известные псковичи рассказали о своих новогодних елках 17.12.2023, 17:050 Александр Котов: Сейчас как никогда важно мощно поддержать президента 17.12.2023, 16:460 Главную новогоднюю ель доставили в город Дно
17.12.2023, 16:250 Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина на выборах президента 17.12.2023, 16:050 Более двух тысяч человек остаются без энергоснабжения в Псковской области 17.12.2023, 15:450 Великолучан призвали быть осторожнее из-за угрозы падения сосулек 17.12.2023, 15:230 Режиссер и поэт Отар Иоселиани умер на 90-м году жизни
17.12.2023, 15:020 До +5 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 18 декабря 17.12.2023, 14:415 Министр сельского хозяйства рассказал о мерах по насыщению рынка яиц 17.12.2023, 14:210 Способ побороть гневные помыслы назвал студентам митрополит Арсений 17.12.2023, 13:591 Упавшие на дороги деревья замедляют работу энергетиков в Псковской области
17.12.2023, 13:400 Траты россиян на икру нерки и кеты резко выросли 17.12.2023, 13:091 Благоустройство Печор: как сейчас выглядит туристический город. ФОТОРЕПОРТАЖ 17.12.2023, 12:500 Гуманитарную помощь в зону спецоперации отправили из Великих Лук 17.12.2023, 12:250 Путин заявил о создании Ленинградского военного округа из-за вступления Финляндии в НАТО
17.12.2023, 12:050 Без электроснабжения в Псковской области остаются 5,5 тысячи человек 17.12.2023, 11:440 В уборке снега и борьбе с гололедом в Великих Луках задействованы 25 человек 17.12.2023, 11:220 Лед с крыши рухнул на автомобиль на Рижском проспекте в Пскове 17.12.2023, 11:010 Россиян стало чаще раздражать украшение дома к Новому году — опрос
17.12.2023, 10:410 Каток в Финском парке в Пскове временно закрыли для посещения 17.12.2023, 10:210 Роспотребнадзор порекомендовал покупать ель в 20-х числах декабря 17.12.2023, 10:001 Подрядчикам сделали замечания по срокам обновления объектов в Печорах 17.12.2023, 09:390 Съезд партии «Единая Россия» состоится в Москве 17 декабря
17.12.2023, 09:191 Стала известна стоимость новогоднего стола из «Иронии судьбы» для россиян 17.12.2023, 09:001 Энергетики работают в особом режиме в Псковской области из-за непогоды 17.12.2023, 00:194 Андрей Турчак: Съезд «Единой России» поддержит выдвижение Владимира Путина на выборы президента 16.12.2023, 23:470 Великолукский боксер одержал победу над колумбийцем в рейтинговом бою
16.12.2023, 23:311 Псковичи впервые победили в чемпионате Петербурга по настольному теннису 16.12.2023, 22:000 Пропавшую в 2021 году брюнетку продолжают искать в Пскове 16.12.2023, 21:401 Врач перечислил правила падения в гололед 16.12.2023, 21:211 В Сочи планируют принять 300 тысяч туристов в новогодние каникулы
16.12.2023, 21:020 Психолог рассказала о пользе писем Деду Морозу 16.12.2023, 20:410 Умер ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс 16.12.2023, 20:210 Фильм о Герое Советского Союза снимают в Великих Луках 16.12.2023, 20:001 В Госдуме назвали тему запрета абортов актуальной в любое время
16.12.2023, 19:400 Диспансеризация помогла вывить 1 млн болезней сердца и сосудов в 2023 году в России 16.12.2023, 19:200 Выставка Эдуарда Шарипова «Северо-Запад» открылась в Пскове 16.12.2023, 19:040 Стало известно, сколько россиян хотят взять кредит на празднование Нового года 16.12.2023, 18:430 Псковича задержали за поджог Kia и Volkswagen в Гатчине
16.12.2023, 18:190 Прощание с известным псковским саксофонистом Аркадием Галковским пройдет 19 декабря 16.12.2023, 18:000 Дождь и гололед прогнозируют в Псковской области 17 декабря 16.12.2023, 17:400 Россияне отправили Деду Морозу более 40 тысяч писем 16.12.2023, 17:210 Автомойку демонтировали в Псковской области после действий приставов
16.12.2023, 17:022 Названо опасное свойство новогоднего салата оливье 16.12.2023, 16:411 Порядка 500 человек ожидают подключения электроснабжения в Псковской области 16.12.2023, 16:210 Несколько псковичей после общения с мошенниками лишились более 800 тысяч рублей 16.12.2023, 15:550 В ГД предложили запретить судимым за педофилию посещение учебных заведений
16.12.2023, 15:300 «Единая Россия» окажет поддержку Путину в президентской кампании 16.12.2023, 15:190 Почти 50 единиц спецтехники приобрели в Псковской области 16.12.2023, 15:000 Завершился фотофлешмоб «Знаем права ребенка» для родителей учащихся Псковской области 16.12.2023, 14:402 Инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты
16.12.2023, 14:200 Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Макаров 16.12.2023, 14:000 Финал областной игры «КВН» на тему безопасности дорожного движения прошел в Пскове 16.12.2023, 13:380 Россия нарастила внешний долг перед единственной страной в 2022 году 16.12.2023, 13:130 Назван самый опасный подарок ребенку на Новый год
16.12.2023, 12:480 Великолучанка фиктивно зарегистрировала россиянку в деревне 16.12.2023, 12:251 В России количество компаний по продаже рыбы сократилось на 6% за три года 16.12.2023, 12:020 Кабмин компенсирует регионам более 2,8 млрд рублей затрат на тушение лесных пожаров 16.12.2023, 11:400 Пскович похитил продукты из магазина на Рижском проспекте
16.12.2023, 11:200 Российские Деды Морозы стали больше зарабатывать 16.12.2023, 11:001 Россиян предупредили о рисках покупки алкоголя с рук 16.12.2023, 10:430 Выставку «Послание через века» покажет Псковская область на ВДНХ 16.12.2023, 10:213 В России предложили сделать непогоду уважительной причиной опоздания на работу
16.12.2023, 10:002 Юрист объяснил, как не нарваться на штраф за запуск салютов в Новый год 16.12.2023, 09:400 В Госдуме хотят запретить название «детское шампанское» 16.12.2023, 09:200 Россиянам уточнили сумму, с которой не возьмут новый налог на вклады 16.12.2023, 09:004 В Псковской области восстановили электроснабжение
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru