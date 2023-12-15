Общество

Стоматолог посоветовал не спешить чистить зубы после сладкого и кислого

Номер один в антирейтинге разрушающих зубы продуктов – сладости, уверен врач-стоматолог общей практики, преподаватель, медицинский эксперт Алексей Антипенко. Он объяснил, какое воздействие оказывает сахар на полость рта.

«Бактерии, вызывающие кариес, питаются только сладким. Каждый раз, когда хотя бы маленькая доза сладкого попадает на бактериальную колонию, микроорганизмы переваривают углеводы и выделяют органическую кислоту. Она разъедает минеральные ткани – а зубы у нас состоят в основном из кальция и фосфора. Чем чаще человек употребляет сладкое, тем хуже для его зубов. Поэтому ни в коем случае никаких сладких продуктов между основными приемами пищи. Если вы очень любите сладкое, поешьте его в завтрак, в обед или в ужин, вреда будет значительно меньше, чем если в течение дня вы будете сосать конфетки, есть печенье, вафли, пить сладкий чай или кофе», – приводит слова Антипенко радио Sputnik.

На второе место по негативному воздействию на зубную эмаль стоматолог поставил кислые фрукты и фруктовые соки.

«Регулярное воздействие кислоты, той же яблочной или лимонной, часто вызывает повышенную чувствительность эмали. В полости рта есть удивительные защитные системы. Если зуб теряет кальций или фосфаты, тут же запускается процесс реминерализации: вещества, вышедшие в слюну, возвращаются защитными системами обратно. Но если мы этот ресурс превышаем, продолжаем добавлять кислоту, баланс нарушается и начинает смещаться в сторону разрушения. Не надо пытаться внушить себе, что вы ведете здоровый образ жизни, если каждые два часа пьете по стакану сока. Это очень вредно», – предупредил Антипенко.

По словам врача, в новогодние праздники стоматологи ждут наплыва пациентов с так называемой постновогодней чувствительностью.

«Естественно, у нас приближается Новый год, а это значит – мандаринки. А мандаринки – это практически те же лимоны. Вот поэтому у нас постновогодняя чувствительность – номер один по обращениям. И пойдут пациенты с вопросами: "Доктор, у меня все болит бешено". На что я обычно спрашиваю: "А не переели ли вы мандаринок?"» – добавил Антипенко.

Однако чистить зубы сразу же после употребления кислой или сладкой пищи не рекомендуется, предостерег он.

«Ни в коем случае нельзя чистить зубы в течение хотя бы 20-30 минут после кислого или сладкого, потому что за это время у нас восстанавливается, реминерализуется верхний слой поврежденной эмали. Если мы раньше почистим, это будет как зверская методика отбеливания зубов, абразив. Нужно прополоскать рот водой или просто выпить водички, смыть сахар или кислотную пленку», – посоветовал Антипенко.