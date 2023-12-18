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Общество

Жительница Пыталовского района обманом получила два микрокредита

18.12.2023 19:02|ПсковКомментариев: 0

Жительницу Пыталовского района могут привлечь к уголовной ответственности за представление кредитору заведомо ложных сведений (часть 1 статьи 159.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что женщина дважды при оформлении в январе 2023 года договоров потребительского займа в микрофинансовой организации обманным путем предоставила заведомо ложные сведения о своей работе и о размере заработной платы, после чего получила денежные средства в размере 5000 и 4000 рублей, которые до настоящего времени не вернула.

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев.

Теги: #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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