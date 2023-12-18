Общество

Бесплатные билеты на новогодний бал по мотивам известного фильма разыгрывают в Пскове

Организаторы новогоднего бала «Танцуют все!» в Пскове проводят открытый конкурс на лучший костюм, по итогам которого вручат два билета на бесплатное посещение мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Фото: пресс-служба МБУ «Псковский городской молодежный центр»

Для участия в конкурсе необходимо создать костюм, который будет отражать стилистику мероприятия, организованного по мотивам фильма «Иван Васильевич меняет профессию». В сообществе мероприятия необходимо прислать фотографии и краткое описание костюма и его исторического контекста. Заявки принимаются до 29 декабря. Участвовать в конкурсе могут все желающие вне зависимости от возраста.

Отметим, организаторами мероприятия стали МБУ «Псковский городской молодёжный центр» и ФГБУК «Псковский музей-заповедник».