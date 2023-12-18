Общество

Бизнес-коуч посоветовала россиянам быть активнее на корпоративах

На корпоративах следует участвовать во всех активностях - конкурсах, розыгрышах. Тем самым можно продемонстрировать свою открытость и позитивный настрой, сказала бизнес-коуч, советник руководителей и владельцев компаний Ирина Глушкова.

«Корпоратив даёт руководителю возможность поговорить с сотрудниками о семье, жизненных принципах, личных интересах и ценностях, узнать своих подчинённых поближе, - отметила Глушкова. - Корпоратив для команды – это время инсайтов, коммуникации, добрых слов и красивых людей, которым очень важно сесть за один стол или побыть в одном пространстве с шефом, обсуждая обычные жизненные ситуации и просто разговаривая о пустяках».

Она отметила, что порой люди, поддавшись праздничному настроению, совершают на корпоративе поступки, о которых потом жалеют. Например, исполняют откровенный танец под камеры смартфонов. Чтобы не сгорать от стыда после корпоратива, эксперт рекомендует придерживаться нескольких элементарных правил.

«Не стоит злоупотреблять алкоголем, перебарщивать с шутками и вспоминать о своих обидах на коллег или начальство. Постарайтесь держаться со всеми приветливо и вежливо. Попробуйте узнать своих коллег получше, спросив их о домашних делах или хобби. Если у вас возникает желание поблагодарить кого-то за совместную работу, не стесняйтесь. Главное, чтобы это звучало искренне и непринуждённо», - приводит рекомендации Глушковой RuNews24.

Бизнес-коуч советует участвовать во всех активностях, чтобы продемонстрировать свою открытость и позитивный настрой. При этом, по ее словам, важно помнить, что корпоратив – это часть бизнес-процесса, а не встреча с родственниками или одноклассниками. Во время застолий иногда возникают неловкие паузы. На этот случай, отметила специалист, можно подготовить тост или интересную тему для беседы.

«Корпоратив – это не только цели, задачи, успех, подведение итогов, но и просто время, проведённое вместе, коммуникация между людьми. Нам всем важно осознавать, что жизнь – это не только работа и бизнес, но и люди, которые идут рядом каждый день. Корпоратив можно воспринимать как кульминацию данного путешествия и возможность открыть в себе и коллегах что-то новое», - подытожила Глушкова.