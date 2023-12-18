Общество

Росгвардия приглашает псковичей на военную службу

В региональном управлении Росгвардии продолжает работу пункт отбора на военную службу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Изображение: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы проводят отбор мужчин для службы как на территории региона, так и за его пределами.

В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пункт отбора на военную службу находится в Пскове на улице Николая Васильева, дом 77.

Подробности можно узнать по телефону 8112-73-43-13.