Общество

Специальным дипломом Дельфийского чемпионата отмечен осужденный псковской колонии за лучшее исполнение песни

Торжественная церемония объявления победителей и призеров III Дельфийского чемпионата среди осужденных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях России, состоялась 19 декабря в режиме видео-конференц-связи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В этом году осужденный ИК-6 Даниил Ревельский за исполнение музыкальной композиции «Встанем» награжден специальным дипломом, подписанным директором ФСИН России Аркадием Гостевым. Два предыдущих года молодой человек занимал первые места в номинации «Эстрадное пение».

Конкурс проводился в три этапа: первый – очный, проведенный непосредственно в исправительных учреждениях, второй и третий – заочные, организованные на территориальном и общероссийском уровнях соответственно на базе оценки предоставленных дистанционно фото-/видео-/прочих работ и материалов участников Чемпионата.

«Песня российского исполнителя Shaman, выпущенная 23 февраля 2022 года, сразу стала хитом. Блестяще исполненная Даниилом она не оставила равнодушным и членов жюри III Дельфийского чемпионата. Среди более 500 творческих работ, представленных на конкурс, композиция "Встанем" была отдельно отмечена руководством пенитенциарного ведомства и коллективом жюри», - уточнили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, осужденный Даниил Ревельский – творческая личность.

«Вокалом и музыкой увлекается с детства, окончил музыкальную школу. В стенах исправительного учреждения – один из самых активных участников различных кружков: музыкального, церковного пения, кружка корреспондентов. Помимо двух побед в Дельфийском чемпионате – дважды лауреат Всероссийского конкурса авторской песни «Калина Красная», победитель Всероссийского конкурса (авторской) солдатской песни "Медаль Сталинграда"», - добавили в ведомстве.