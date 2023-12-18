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Общество

О влиянии застолья на кожу предупредила эндокринолог

20.12.2023 07:19|ПсковКомментариев: 0

Некоторые россияне отмечают Новый год в течение двух-трех недель, заблаговременно начиная сезон праздничных вечеринок и завершая его в середине января. Однако обильная пища и алкоголь, употребляемые в этот период, как и недостаток сна, могут негативно сказываться на состоянии здоровья и внешнем виде, предупредила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, руководитель клиники эндокринологии Ирина Петрова.

«У каждого свой запас здоровья, и на каждого это по-разному будет действовать. Но такие вещи, как переедание, недосып и алкогольная интоксикация, в первую очередь действуют на печень, а если она страдает, то это сказывается на коже. У людей, склонных к акне, увеличиваются или рецидивируются хронические высыпания. Если есть склонность к (преждевременному, – ред.) старению, то снижается качество кожи, появляются морщины. Очень часто как раз после новогодних праздников человек смотрит на себя в зеркало и видит, что почему-то появились мешки под глазами, уголки губ опустились, появились брыли, кожа стала не такая эластичная», – сказала Ирина Петрова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, за десять-пятнадцать дней могут произойти такие изменения, как будто прошли годы.

Другим последствием новогодних застолий нередко становится существенный набор веса, добавила врач.

«Люди, которые придерживаются определенных рекомендаций, касающихся образа жизни, за две недели могут "откатить" все свои результаты назад. Причем это будет не просто набор веса. Когда человек быстро "слетает" с рекомендаций, это ведет еще и к целлюлиту», – уточнила Ирина Петрова.

Новогодние излишества могут ударить по иммунной системе и привести к обострению хронических заболеваний, продолжила она.

«Снижается иммунитет, для этого достаточно двух недель "пиршества". Обостряются хронические заболевания, которые, допустим, до этого были в ремиссии. Особенно может пострадать гормональная система», – подчеркнула Ирина Петрова.

Избежать нежелательного развития событий просто: вместо того, чтобы устраивать череду застолий, нужно вернуться к привычному рациону после новогодней ночи, считает эндокринолог.

«Чем длиннее у нас праздники, тем дольше мы будем из этого состояния выходить. Да, если человек в новогоднюю ночь "оторвался" как следует, ему будет тяжеловато, но организм все это компенсирует, он восстановится. Поэтому после ночного застолья нужно сразу принять меры – в первую очередь восстановить свой рацион и заняться физической активностью», – посоветовала Ирина Петрова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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