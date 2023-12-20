Общество

Выключать гирлянду из розетки при выходе из дома посоветовали псковичам

Новогоднюю гирлянду лучше выключать, уходя из дома. Об этом заместитель начальника главного управления МЧС России по Псковской области — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин сообщил 20 декабря в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Гирлянда должна быть выключена, когда в доме отсутствуют граждане. Также как и все электрические приборы, которые не эксплуатируются в круглосуточном режиме, как холодильник, все они должны быть выключены. Это элементарное правило пожарной безопасности», - сказал Владимир Якунин.

Гость студии призвал жителей области соблюдать правила пожарной безопасности и быть особенно внимательными в период новогодних праздников. При возникновении инцидентов следует обращаться к специалистам.