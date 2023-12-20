Армен Мнацаканян: Деньги есть, нужны грамотные руководители

Сегодня основная потребность на местах — грамотные люди, которые будут руководить процессами, заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия», депутат по одномандатному округу №9 Армен Мнацаканян в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По его мнению, акценты расставлены правильно, и главное теперь вовремя работать с разумным подходом.
«Мы, наверное, дошли до той точки, когда нужны грамотные люди, которые должны руководить процессом. Деньги есть, но, к сожалению, мы видим, что у нас иногда торможение идет, когда деньги выделяются. А мы их можем осваивать и вкладывать туда, куда надо», - поделился депутат.
Напомним, в состав округа №9 входят Новоржевский, Островский и Пушкиногорский районы.