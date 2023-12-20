Общество

Армен Мнацаканян: Деньги есть, нужны грамотные руководители

Сегодня основная потребность на местах — грамотные люди, которые будут руководить процессами, заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия», депутат по одномандатному округу №9 Армен Мнацаканян в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я могу сделать простой человеческий вывод. Люди покупают машины, кредиты берут, квартиры покупают. Вот это о чем говорит? Все-таки жизнь идет, понимаете? В нашем округе, например, строят ФАПы, будет выделено 350 млн рублей по федеральному проекту для развития сельских территорий, благоустраивают монастырь в Пушкинских Горах, много чего идет. Если обобщить: в моем округе больше миллиарда рублей осваиваются сиюминутно. Это же деньги. Я отработал в бюджетной сфере очень долгие годы: раньше, чтобы мы получили какие-то деньги, копейки, например, на ремонт школы, — это счастье было. А сегодня — пожалуйста, все есть», - сказал Армен Мнацаканян.

По его мнению, акценты расставлены правильно, и главное теперь вовремя работать с разумным подходом.

«Мы, наверное, дошли до той точки, когда нужны грамотные люди, которые должны руководить процессом. Деньги есть, но, к сожалению, мы видим, что у нас иногда торможение идет, когда деньги выделяются. А мы их можем осваивать и вкладывать туда, куда надо», - поделился депутат.

Напомним, в состав округа №9 входят Новоржевский, Островский и Пушкиногорский районы.