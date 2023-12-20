Общество

Наталья Исакова: Общественный наблюдатель на выборах должен быть готов к любой ситуации

Общественный наблюдатель на выборах должен быть готов к абсолютно любой ситуации. Об этом секретарь штаба, член Общественной палаты РФ от Псковской области Наталья Исакова сообщила в ходе онлайн-брифинга, который проходит в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 21 декабря.

«Любой наблюдатель должен отслеживать ход избирательного процесса, должен уметь смотреть на выборы комплексно. Наблюдатель должен быть готов к абсолютно любой ситуации», – подчеркнула Наталья Исакова.

Напомним, на заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).