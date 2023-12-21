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Общество

Как уволиться без двухнедельной отработки, рассказали в СОЦПРОФ

21.12.2023 17:08|ПсковКомментариев: 0

Работник при веской необходимости может уволиться без двухнедельной отработки. Как это сделать, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе объединения профсоюзов России СОЦПРОФ. 

Согласно ТК РФ, прежде чем разорвать трудовые отношения по собственному желанию, наемный работник обязан за две недели предупредить об этом своего руководителя. Делать это лучше письменно, подав заявление об увольнении. Со следующего дня после него и начинается срок отработки. В последний ее день должен быть издан приказ об увольнении и сделана запись в трудовой книжке сотрудника.

Если речь идет об увольнении руководителя компании, в законе уточняется, что по статье 80 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) он обязан предупредить своего работодателя (собственника предприятия или его представителя) о досрочном расторжении трудового договора за месяц до фактического ухода с должности. 

У сезонных работников, с которыми заключен срочный трудовой договор на срок не более двух месяцев, отработка при увольнении по собственному желанию не может превышать трех дней. Такой же будет отработка и у тех, кто находится на испытательном сроке.
Бывает, что договор с сотрудником заключается на неопределенное время, пока не выйдет основной специалист. В этом случае замещающий коллегу может прекратить выполнение его обязанностей без отработки, сразу же после того, как выйдет на службу основной работник.

Отработка при увольнении не нужна при наличии веских причин:

  • по соглашению сторон;

Сотрудник может договориться с руководителем о том, что увольняется без отработки. При этом не требуется заключать письменное соглашение. Работник в своем заявлении на имя начальника должен указать конкретную дату, с которой хочет уволиться, а тот поставит на нем резолюцию, что согласен, а затем даст указание отделу кадров и бухгалтерии оформить документы и выдать увольняемому расчет.

  • нет возможности продолжать работу.

Увольнение должно произойти в день, указанный в заявлении, если имеют место обстоятельства, препятствующие выполнению сотрудником трудовых обязанностей. Среди таких причин могут быть:

  • выход на пенсию, в этом случае по желанию сотрудника он может уволиться в день достижения пенсионного возраста;
  • зачисление на учебу (независимо от очной, вечерней или заочной формы обучения), но при этом работодатель может потребовать отработку, если в ближайшие две недели обучение еще не начнется;
  • переезд в другой населенный пункт;
  • ухудшение состояния здоровья вплоть до инвалидности;
  • необходимость ухаживать за маленьким ребенком или тяжело больным родственником.

Потребуется подтвердить эти причины документально, если руководитель не поверит на слово, отметили в СОЦПРОФ. 

Если причиной увольнения сотрудника стало нарушение работодателем норм трудового законодательства или условий контракта, есть два варианта разрешения ситуации:

  1. Заявить о допущенном нарушении в корпоративную комиссию по трудовым спорам, государственную трудовую инспекцию или в суд. После того, как они подтвердят этот факт, уже можно будет уволиться без отработки.
  2. Набраться терпения и подать обычное заявление об увольнении по собственному желанию с возможной отработкой, если того потребует руководство предприятия.

Также уволиться без отработки можно, если подать заявление, будучи в отпуске. Необязательно делать это лично, достаточно отправить документ по почте или попросить кого-нибудь занести его в приемную. В этом случае обоснованное отсутствие на работе должно продлиться не меньше 14 дней, иначе все-таки придется какое-то время выполнять трудовые обязанности.

Можно обратиться к работодателю с просьбой предоставить оплачиваемый отпуск с последующим увольнением, если срок отдыха был запланирован и согласован с ним заранее. Если же в утвержденном ранее графике отпуск был предусмотрен на другой срок, работодатель вполне может отказать.

Если речь идет о неоплачиваемом отпуске без указания уважительной причины, работодатель тоже имеет право отказаться его предоставить.

Если сотрудник, находящийся на испытательном сроке, решит до его истечения покинуть место работы, он может предупредить об этом руководство за три дня до ухода. Если такой человек пребывает на больничном, эти дни зачтут в период отработки.
А вот руководитель обязан предупредить кандидата в штатные сотрудники, что он не соответствует требованиям, за три дня до его увольнения.

Начальник не имеет права прервать отпуск увольняющегося сотрудника и тем более вызвать его с больничного, чтобы заставить отработать дни, оставшиеся до расторжения контракта. Продлить ему срок отработки после окончания отпуска или больничного он также не вправе.

В день увольнения работник должен получить окончательный расчет в виде перевода денег на карту или наличными на руки, расписавшись в ведомости. Эта сумма включает оплату за фактически отработанное время, в том числе день увольнения, компенсацию за неиспользованные дни отпуска за текущий и прошлые годы. В расчет также могут входить премии и иные выплаты, если они были предусмотрены коллективным договором компании и профкома. Причем они положены даже тем, кто отработал менее полугода.

Если начальник отказывается выдать полный расчет уволенному сотруднику в последний день его пребывания на службе, тот имеет все основания подать жалобу в государственную трудовую инспекцию. Это можно сделать как при личном визите, так и на сайте онлайнинспекция.рф или на портале «Госуслуги» при помощи электронного помощника. Рассмотрение такого обращения может длиться до 30 дней.

Теги: #работа #соцпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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