Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об итогах Года педагога и наставника

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - и.о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Ведущая Татьяна Иванова обсудит с ним итоги Года педагога и наставника.

В каких направлениях комитет по образованию работал в уходящем году? Чем псковский регион может похвастаться в плане работы по профориентации и воспитанию молодежи? Какая поддержка оказывалась педагогам? Об этом и многом другом - в эфире.