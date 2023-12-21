Общество

Около 500 детей приняли участие в новогодних мероприятиях псковского детского фонда

Псковское областное отделение Российского детского фонда провело два больших новогодних мероприятия для своих подопечных. В общей сложности в них приняли участие около 500 детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

20 декабря в Городском культурном центре состоялась Главная новогодняя елка Детского фонда. На праздничное мероприятие были приглашены дети из малообеспеченных семей, семей вынужденных переселенцев, дети с инвалидностью и ОВЗ. Гостей праздника ждало театрализованное представление и интерактивная программа «Замышляем Новый год» от артистов Городского культурного центра. А завершением вечера стало вручение сладких новогодних подарков от председателя областного отделения Детского фонда. Ещё гости могли сфотографироваться в зимних локациях со сказочными героями Юрия Сорокина.

«Детский фонд благодарит коллектив ГКЦ за ежегодное новогоднее представление, а Юрия Юрьевича — за переданные сладкие подарки для подопечных Фонда. Вы подарили детям атмосферу волшебства и новогодней сказки!», – сказали в Детском Фонде.

21 декабря в Псков на большую новогоднюю развлекательную программу приехало 100 воспитанников интернатных учреждений из Опочецкого, Красногородского, Порховского, Островского, Печорского районов и Пскова. Праздничная программа началась с посещения кинотеатра, где дети посмотрели новогодний приключенческий фильм. После ребята отправились плавать в аквапарк. Дети отправились на праздничный обед, где их ждала не только вкусная еда, но и научно-познавательная программа от аниматоров. Дети участвовали в экспериментах, наблюдали за фокусами и узнали много нового. И приятным завершением насыщенного дня стало вручение сладких подарков.

Организовать и провести такое мероприятие стало возможным благодаря поддержке завода «Авар».