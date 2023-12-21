Общество

Зачем школьников просят установить приложение «Сферум», ответили эксперты

Многих школьников попросили установить новое приложение «Сферум». Эксперты Telegram-канала «Объясняем.рф» ответили на самые популярные вопросы о платформе.

«Сферум» — это образовательный сервис, созданный при поддержке Минпросвещения и Минцифры. В нём можно организовывать чаты, групповые и индивидуальные звонки, обмениваться файлами, устраивать опросы, а также переходить в электронный журнал или дневник.

Сервис бесплатный. Доступ получают только проверенные пользователи: учителя, ученики и их родители. Посторонние не смогут воспользоваться платформой.

«Сферум» — полностью отечественная разработка, локализованная в России. Все дата-центры, где хранятся и обрабатываются пользовательские данные, находятся на территории РФ. Российская компания VK, которая владеет «Сферумом», также работает на территории страны и по законам РФ.

«Сферум» создали благодаря нацпроекту «Образование». По нему школы оснащают современным оборудованием, открывают различные кружки и секции, чтобы развивать таланты детей. А техникумы и колледжи получают новые мастерские.