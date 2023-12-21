Общество

Форум «Истоки» вошел в число победителей премии «Время молодых»

Проводившийся в Псковской области форум «Истоки» вошел в число победителей премии молодежных достижений «Время молодых» в номинации «Форум года». Как сообщает телеграм-канал Росмолодежи, церемония награждения прошла в пятницу, 22 декабря, на выставке «Россия» в Москве. «Истоки» заняли третье место среди всероссийских форумов, победителями премии в данной номинации признаны «ОстроVа» и «Машук».

Напомним, молодежный историко-культурный форум «Истоки» проходил на территории Псковской области летом 2023 года, одними из ключевых организаторов выступали Федеральное агентство по делам молодежи и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.