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Общество

Новогоднюю ёлку в парке Михайловского украсили сушками и салом

23.12.2023 17:37|ПсковКомментариев: 0

Новогоднюю ёлку сегодня, 23 декабря, установили в парке центральной усадьбы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото: музей-заповедник Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, молоденькая, чуть старше десяти лет ёлочка с заповедной территории удивительно контрастирует с вековыми елями исторической въездной аллеи. Украсили праздничное деревце скромно, но не без некоторого сюрприза: наряду с традиционными игрушками на ёлочные лапы повесили пресные сушки и кусочки несолёного сала для синиц, поползней, птичек-гаичек и прочих пернатых, которые во множестве обитают в усадьбе. Птицы совсем не боятся туристов, охотно берут орехи, семечки и даже кусочки печенья с протянутой ладони. Разумеется, новогоднюю ёлку с угощением они тоже не оставят без внимания и, на радость посетителям Михайловского, станут своего рода живыми игрушками на ней.

Напомним, что в предстоящие праздничные дни в Пушкинском заповеднике ждут большого наплыва гостей. Для них в дополнение к традиционным обзорным и тематическим экскурсиям в музее подготовили большую праздничную программу.

Теги: #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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