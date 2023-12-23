Общество

Съемочная группа телеканала «Звезда» посетила музей-заповедник «Изборск»

Съемочная группа телеканала «Звезда» посетила музей-заповедник «Изборск» для съемок передачи «Не факт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Ведущий передачи Арарат Кещан узнал факты из истории Изборска, прогулялся по Изборской крепости и Труворовому городищу и вместе с экскурсоводом музея-заповедника посетил Археологический депозитарий и экспозицию «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии».

Каждый выпуск программы «Не факт» посвящен ярким событиям, интересным и загадочным местам, а также судьбам людей, оставившим след в истории.

Ведущие посещают архивы, изучают исторические факты, встречаются с экспертами, лично проверяют распространенные утверждения и необычные гипотезы. Режиссер и автор сценария Леонид Николаенко, продюсер Сандра Луспарян, оператор-постановщик Алек Оганесян, оператор Айк Бавеян и ведущий актер театра и кино Арарат Кещян.

Программа, в которой можно будет увидеть музей-заповедник Изборск, выйдет в эфир 24 февраля.