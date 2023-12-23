Общество

Нового главврача представили коллективу Гдовской районной больницы

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина сегодня, 25 декабря, представила коллективу Гдовской районной больницы нового главного врача. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете.

Фото: «Гдовская заря»

«В соответствии с приказом комитета по здравоохранению с сегодняшнего дня главным врачом Гдовской районной больницы является Максим Борисюк, он победил в кадровом конкурсе на замещение вакантной должности. В течение месяца Максим Владимирович исполнял обязанности главного врача и успел познакомиться с коллективом, составил план работы на ближайшую перспективу», - рассказали в комитете.

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Родился Максим Борисюк в Луганской области, получил высшее образование по специальности «Лечебное дело» в Харьковском национальном медицинском университете.

Далее закончил интернатуру по акушерству и гинекологии в Воронежской государственной медицинской академии имени Бурденко. Имеет дополнительное медицинское образование «Организация здравоохранения и общественного здоровья».

Трудовую деятельности Максим Борисюк начинал в Ханты-Мансийском автономном округе врачом акушером-гинекологом. Далее работал на различных должностях в Московской области. Имеет необходимый управленческий опыт: работал заместителем главного врача по организации медицинской помощи сельскому населению Егорьевской центральной районной больницы, возглавлял частную клинику в Подмосковье.

«Желаем Максиму Владимировичу успехов в работе на новой должности!» - заключили в комитете.