Общество

Эколог отметила важность личного участия каждого в снижении негативного воздействия на окружающую среду

Помочь экологии может каждый. Желая помочь природе оздоровиться, нужно начинать с себя, считает генеральный директор ООО «Центр системных исследований», эколог Елена Есина.

«Мнение, что каждый может помочь экологии, является вполне обоснованным. Потребительское поведение и выбор устойчивых экологичных привычек имеют важное значение для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Снижение потребления ресурсов, включая энергию, воду и материалы, поможет снизить негативное влияние на окружающую среду. Кроме того, сортировка мусора и использование природных средств в быту также способствуют устойчивому развитию, уменьшению загрязнения и снижению потребления ресурсов», - приводит слова Есиной RuNews24.

По ее мнению, вклад каждого важен, но не менее важны и более кардинальные меры, необходимые для изменения ситуации и дальнейшего улучшения экологической обстановки.

«Меры, такие как остановка заводов и предприятий, которые сильно негативно воздействуют на окружающую среду, а также переход к возобновляемым источникам энергии, играют важную роль в борьбе с климатическими изменениями и улучшении экологической ситуации в целом», - сказала специалист.

Эколог подчеркнула, что помощь экологии требует комплексного подхода, включающего и меры на уровне каждого индивидуума, и системные изменения в промышленности и политике.

«Каждый может внести вклад в устойчивость окружающей среды, но без глобальных мер и усилий на уровне международного сообщества изменение ситуации будет затруднительным», - подытожила Есина.