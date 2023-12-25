Борис Елкин: Передвинуть заправки для электромобилей невозможно

Передвинуть заправки для электромобилей, которые установлены в Пскове на улице Пушкина и на улице Калинина, невозможно. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Учитывая, что у нее бетонное основание и подведен кабель на 150 киловатт, передвинуть ее невозможно. Поэтому мы сделаем так, чтобы она была максимально незаметна для восприятия», - сказал Борис Елкин.
Обе заправки на данный момент работают бесплатно. Как рассказал глава города, уже есть первые потребители.
Он добавил, что, вопреки опасениям горожан, ликвидировать «зебру» около театра из-за заправки не будут. В летнее время у заправок нанесут разметку и установят знаки.