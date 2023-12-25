Общество

Борис Елкин: Зимой родители должны страховать детей на котах-скалодромах

Коты-скалодромы, которые появились в Детском парке и на набережной реки Великой в Пскове, установлены за счет экономии в рамках реализации проекта «Сердце Пскова». Зимой родителям лучше страховать детей на этих объектах. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы приобрели эти скалодромы в рамках экономии при реализации проекта по созданию туристического кода города. Так получилось, что поставили их в зиму. Конечно, когда дети ползают по ним зимой, скользко, детей надо страховать, хотя покрытие под этим котами прорезиненное. Если есть опасения, лучше сказать детям, чтобы они не залезали. Тем, кто уверен в своих силах – пожалуйста», - сказал Борис Елкин.

Напомним, новые скалодромы установлены в Детском парке и на набережной рядом с домом №4 на улице Георгиевской, в последующем на набережной планируют установить еще и детскую площадку.